Oppositie ziet extra opportuniteiten in nieuw parkeerplan: “Haal auto’s zoveel mogelijk uit centrum” Mathias Mariën

01 maart 2019

07u38 0 Knokke-Heist Knokke-Heist krijgt vanaf 1 april een nieuw parkeerplan, met hogere tarieven en aangepaste betalende zones. Oppositiepartij N-VA ziet echter nog andere oplossingen dan de huidige die de meerderheid doorvoert.

Volgens de N-VA zijn de doelstellingen nobel maar de oplossing die nu voorligt, is volgens de partij maar een halve oplossing. “Om de parkeerdruk te verminderen in het centrum van Knokke-Heist moet men de auto zoveel mogelijk uit het centrum halen”, klinkt het binnen N-VA. Zo stelt de partij voor om aan de afrit A11 en aan het binnenrijden van Heist gratis randparking te voorzien. “De vele bezoekers zullen met plezier hun auto daar achterlaten. Als je er ook shuttles naar de toeristische trekpleisters voorziet en andere dienstverleningen zoals toeristisch infopunt, cateringautomaten of fietsdeelsystemen, dan stimuleer je mensen om daar te parkeren. Ook voldoende betalende rotatieve parkings, onder openbare pleinen of in de nabijheid van de stations, zullen de parkeerdruk verminderen. Deze zijn er op vandaag helaas nog niet.” vult fractieleidster Cathy Coudyser (N-VA) aan. Daarnaast stelt de N-VA ook voor om het fietsen meer te stimuleren. “Er lopen studies om de Lippenslaan, Dumortierlaan en Kustlaan om te toveren tot belevingswinkelstraten. Het is dan ook logisch dat nieuwe mobiliteitsmaatregelen nodig zijn. Aangename winkelwandelboulevards verdragen niet teveel auto’s. Er moet een evenwicht gezocht worden tussen bereikbare en leefbare belevings-shoppingstraten. Dat shop-en go nu ingevoerd wordt, is een goede zaak. We stellen dit al jaren voor. Mede onder druk van Unizo werd dit in laatste instantie nog toegevoegd aan het nieuwe parkeerplan”, aldus Coudyser.

Extra inkomsten

De partij stelt dat het nieuwe parkeerplan waardevol is omwille van het invoeren van nieuwe technologieën. “Maar de hogere tarieven zijn de facto een belastingverhoging, betaald door zowel de inwoner als de bezoeker van Knokke-Heist”, klinkt het. Nu is de omzet uit parkeergelden 7,4 miljoen euro. Met het nieuwe plan stijgt dat tot 10,7 miljoen. Een stijging van 3,3 miljoen euro of 45%. “Laat ons dit plan na de zomer evalueren en eventueel nog bijsturen. De twee criteria zijn : vereenvoudiging en parkeerdruk weghalen. Tegelijk moeten we verder werk maken van een geïntegreerde en duurzame mobiliteits-shift. We hopen dit in het nieuw meerjarenplan terug te vinden.” besluit Coudyser.