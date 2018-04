Oppositie kritisch over uitblijven kwaliteitslabel 11 april 2018

In Knokke-Heist gaan ze voorlopig niet verder met de procedure voor het behalen van het kwaliteitslabel 'Blauwe Vlag'.





De Blauwe Vlag staat garant voor duurzaam toerisme aan kust en binnenwateren. Zwemplaatsen en jachthavens die in aanmerking willen komen voor een Blauwe Vlag worden getoetst aan uniforme internationale criteria. Een onafhankelijke Belgische en internationale jury screent jaarlijks de kandidaten. Het kwaliteitsmerk is dan ook slechts één jaar geldig. Voorlopig heeft nog geen enkele Belgische kustgemeente dat label. Een gemiste kans volgens N-VA Knokke-Heist. "Als je je als kustgemeente kunt onderscheiden van andere gemeenten door als eerste het label te halen en vervolgens de andere kustgemeenten kunt aansporen dit ook te doen, dan pas ben je ambitieus. Nu is er een afwachtende houding. Dat is jammer", meent fractieleidster en Vlaams parlementslid Cathy Coudyser.





De N-VA pleit er voor het label toch te behalen. Het gemeentebestuur, dat nog één test verwijderd was van het kwaliteitslabel, laat verstaan dat ze het met alle Vlaamse kustgemeenten samen willen behalen. (MMB)