Opnieuw vandalen in strandbar 12 april 2018

Vandalen hebben maandagnacht voor de tweede keer in amper drie dagen tijd lelijk huisgehouden in strandbar Beach Number 1 in Knokke. Een dief ging aan de haal met een tafel, twee stoelen en een zwarte console.





Hij vluchtte via het strand weg. Afgelopen weekend al werden de uitbaters geconfronteerd met een vandaal die 's nachts een venster en enkele planken vernielde. Toen werd niets gestolen. In beide gevallen werd de dader gefilmd door bewakingscamera's. Er zou geen verband zijn.





De schade loopt ondertussen op tot zo'n 2.000 euro. De politie onderzoekt de zaak. Het gaat voorlopig om een alleenstaand geval. Andere beachbars bleven gespaard. (MMB)