Opnieuw massale vissterfte in Leopoldkanaal 28 augustus 2018

02u32 0

Voor de tweede keer op enkele weken tijd is er in het Leopoldkanaal massale vissterfte opgetreden na een probleem met een sluis. Door een fout stroomde zout zeewater massaal in het kanaal.





Dat gebeurde afgelopen weekend aan de uitmonding van het Leopoldkanaal in Heist. Door de aanwezigheid van het zoute water, lagen er op een strook van enkele honderden meter massaal veel dode vissen. Ook voor de plaatselijke landbouwers is dit een groot probleem. Hun vee kan namelijk niet meer uit de nabijgelegen beekjes drinken. "Het kan maanden duren vooraleer de situatie volledig hersteld is. Er zal per vierkante meter ongeveer 100 liter regenwater nodig zijn om alles te spoelen", klinkt het bij Oostkustpolder.





Verder onderzoek zal moeten uitmaken hoe het komt dat de sluis bleef open staan. Voor de landbouwers zit er niks anders op dan een andere oplossing te zoeken. Water laten aanvoeren richting hun boerderij is één van de opties. Opvallend is dat ook twee weken geleden al massaal veel vissen stierven door dezelfde fout. De brandweer kwam de kadavers toen ophalen. (MMB)