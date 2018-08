Oplossing voor zout in Leopoldkanaal: extra zoet water 30 augustus 2018

De Vlaamse Waterweg plant maatregelen om het zoutgehalte in het Leopoldkanaal zo snel mogelijk te verlagen.





Door een defect aan de uitwateringsschuiven lekte er de voorbije weken tot tweemaal toe zeewater in het kanaal. Dat leidde niet alleen tot massale vissterfte in Damme en Heist, ook de lokale landbouwers moeten daardoor de komende tijd een alternatief vinden om hun vee te laten drinken. Het defect is ondertussen wel volledig hersteld en de dode vissen zullen uit het water gehaald worden. Er zal nu een ingreep uitgewerkt worden om zoet water van het afleidingskanaal van de Leie over te hevelen naar het Leopoldkanaal. Dat zou de situatie al ietwat moeten verbeteren. Op dit moment zijn ook experts bezig met verder onderzoek en het bepalen van de strategie om verdere maatregelen te nemen.





Daarnaast wordt er onderzocht hoe de installatie technisch op punt gezet kan worden om problemen in de toekomst te vermijden. In afwachting vraagt De Vlaamse Waterweg om voorzichtig te blijven met het water. "Door het hoge zoutgehalte kan het water schadelijk zijn voor dieren en gewassen", klinkt het. (MMB)