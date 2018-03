Oplichtster neemt weer nieuwe advocaat: vierde in twee maanden 15 maart 2018

02u35 0 Knokke-Heist De Knokse meesteroplichtster Carine B. (44) heeft weer een nieuwe advocaat. Na twee maanden voorhechtenis is ze op die manier al aan haar vierde raadsman toe.

B. tekende gisterenmorgen in de Brugse rechtbank verzet aan tegen de 10 maanden cel die ze in december kreeg voor sociale inbreuken in haar voormalige kapperszaak Salon 26 in Zeebrugge. Op 29 september 2016 viel de sociale inspectie binnen in de zaak. Drie werkneemsters werkten in het zwart en kregen ook geen loon uitbetaald. Samen met haar dochter Sherlyn D. (23) stuurde ze de inspecteurs meermaals wandelen. Eén werd na een verhoor van één van de werknemers zelfs door hen achtervolgd.





Sherlyn D. kreeg voor de feiten 6 maanden cel met uitstel, maar kwam gisterenmorgen niet opdagen. Sinds vorige week is ze voorwaardelijk vrij in het groot oplichtingsdossier, waarin haar moeder nog steeds vastzit. Beiden zouden tientallen slachtoffers miljoenen hebben afgetroggeld. (SDVO)