Oplichter gaat maar door: alweer taxiritten niet betaald 27 april 2018

Een 35-jarige man uit het Ieperse blijft maar doorgaan met het oplichten van taxichauffeurs of feiten van flessentrekkerij in hotels. Amper twee maanden geleden nog werd Jan B. veroordeeld tot 6 maanden cel wegens het oplichten van 6 taxichauffeurs. Eerder bedotte hij al in totaal 26 chauffeurs. Zes maanden cel was toen het maximum dat hij kon krijgen. Nu stond hij alweer terecht omdat hij nog eens 5 taxichauffeurs bedroog, zowel in de regio rond Brugge als Gent. Telkens verzon hij hetzelfde smoesje: "ik betaal nu via de smartphone en dan is alles geregeld". Dat deed hij evenwel nooit. Deze keer staat hij ook terecht omdat hij zonder betalen ging eten en overnachten, onder andere in een hotel in Knokke. Omdat hij een van zijn slachtoffers met een leugentje ook eens 60 euro aftroggelde, zogezegd om een wielklem te verwijderen, kan hij deze keer zwaarder gestraft worden. De procureur eiste nu 15 maanden cel. Jan B. daagde naar slechte gewoonte niet op. Vonnis op 24 mei. (JHM)