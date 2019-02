Opgepast voor inbrekers tijdens Carnaval: gemeente geeft enkele tips Mathias Mariën

25 februari 2019

15u59 0 Knokke-Heist Binnen enkele dagen is het weer zover en wordt er in de Heistse straten wederom volop feest gevierd. Het gemeentebestuur roept op om extra waakzaam te zijn voor inbrekers. Ook zij zijn die periode namelijk op pad. “Neem dus enkele kleine maatregelen en vermijd zo de kater van ongewenst bezoek in huis”, klinkt het advies.

De belangrijkste tips bevinden zich in en rond de woning zelf. Niet thuis? Zorg ervoor dat iemand een extra oogje in het zeil houdt en dat alles goed afgesloten is. Draai de deur altijd op nachtslot en gebruik ook andere aanwezige sloten. Beschik je over buitenverlichting? Laat deze dan branden en maak gebruik van tijdschakelaars. Geef je woning een bewoonde indruk. Maar ook tijdens de festiviteiten zelf is het opletten geblazen. Zorg ervoor dat je je sleutels niet verliest. Laat ze achter bij een familielid of bij vrienden thuis of berg ze veilig op. Laat andere waardevolle voorwerpen thuis. Heb je specifieke vragen rond inbraakbeveiliging? Neem dan contact op met de dienst Preventie & Veiligheid – preventie@knokke-heist.be of dienst Politionele Preventie van de lokale politie Damme/Knokke-Heist - PZ.DKH.HHOO@police.belgium.eu.