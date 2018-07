Opening skatepark uitgesteld door constructiefout 26 juli 2018

De opening van het gloednieuwe skatepark naast jeugdhuis 't Verzet in Duinenwater in Knokke is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Een noodzakelijke beslissing, zo blijkt. "Bij een technische controle waarbij het terrein onder water werd gezet, heeft de gemeentelijke dienst Openbaar Domein echter problemen bij de afwatering vastgesteld", zegt het gemeentebestuur. "Alvorens het bouwwerk opgeleverd kan worden, zal de onderaannemer de constructiefout moeten herstellen. Het skatepark blijft dus voorlopig afgesloten tot het probleem opgelost is." Voorlopig kan het park dus niet betreden worden. Er staan ook hekken rond om te vermijden dat het toch gebeurt. Van zodra het skatepark technisch is goedgekeurd en beantwoordt aan alle veiligheidsvoorschriften, zal de omheining worden verwijderd en mogen jongeren het terrein betreden. (MMB)