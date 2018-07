Ook een topchef kan genieten van spelletje petanque 31 juli 2018

02u29 0 Knokke-Heist Op het strand van Knokke zijn gisterochtend zestig topchefs uit België samengekomen voor een culinair petanquetoernooi. "De ideale manier om op een ontspannen manier andere chefs te leren kennen", zegt groentekok Frank Fol.

Het was een gezellige boel gisteren op het strand in Het Zoute. Gastdecor was strandbar Siësta Beach, waar een kleine 200 spelers samenkwamen om een spelletje petanque te spelen. Zestig onder hen waren (top)chefs uit België. Doorheen de dag konden de gasten genieten van een lekker ontbijt en lunch. Het toernooi is een organisatie van Mastercooks of Belgium. "We zijn ondertussen aan de vierde editie toe", zegt voorzitter Frank Fol. Eén van de aanwezigen was Benny Maes van restaurant 'Da Sergio' in Blankenberge. "Elk jaar opnieuw is het een fantastische organisatie. Je leert elkaar op een andere manier kennen. De voorbije jaren ben ik al vaak gaan eten bij chefs die ik hier leerde kennen en omgekeerd", aldus Maes. Het toernooi was vooral ontspannend bedoeld, maar toch was er wat competitie aan verbonden. De winnaar ging op het einde van de dag naar huis met een trofee. "Gelukkig heb ik voldoende petanquevelden. Als er volgend jaar nog meer chefs komen, zullen we een deel van het strand moeten gebruiken als speelveld", besluit Olaf Jacobs van Siësta Beach met de glimlach. (MMB)