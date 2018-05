Ooievaarsjongen worden geringd vanop hoogtewerker 26 mei 2018

De ooievaarsjongen in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist worden op 6 juni geringd. Het ruime publiek kan die bijzondere activiteit bijwonen tussen 10.30 en 15 uur. Dit jaar zijn er dertien bezette ooievaarsnesten in het park. Ongeveer de helft van de nesten bevindt zich op palen, de overige nesten zijn grote takkenplatforms in bomen. Om de jongen te ringen wordt er gewerkt met een hoogtewerker, op die manier zijn de meeste nesten bereikbaar. Het ringen maakt deel uit van het wetenschappelijk onderzoek rond de vogeltrek van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. (MMB)