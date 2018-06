Ooievaarsjongen geringd in Zwin 07 juni 2018

In het Zwin Natuur Park konden bezoekers gisteren het ringen van ooievaarsjongen bijwonen. Het park telt dit jaar dertien bezette nesten. "Op de ring staat een uniek nummer waardoor de Zwin-ooievaars door vogelliefhebbers kunnen gespot worden", zegt gedeputeerde Guido Decorte.





Even na 10 uur stroomden de eerste bezoekers toe in het natuurpark. Het ringen van de jongen is traditioneel een druk bijgewoonde gelegenheid. Het ringen zelf verliep uiteindelijk heel vlot. Om de jongen te kunnen bereiken, werd gewerkt met een hoogtewerker. "Ongeveer de helft van de nesten bevindt zich op paalnesten, maar de rest zijn grote takkenplatforms in bomen", gaat Decorte verder. Het ringen kan in principe perfect gebeuren op het nest zelf, maar uit educatief standpunt haalde het Zwin Natuur Park de ooievaars naar beneden. Zo kon ook het aanwezige publiek mee genieten van het ringen en tegelijk een woordje uitleg krijgen. Last van de 'ouders' hadden de ringers niet. "Ze vliegen weg als de hoogtewerker nadert. De jongen blijven stil zitten, waardoor we ze makkelijk uit het nest kunnen halen", zeggen de ringers. (MMB)