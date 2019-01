Ontsnapte gevangene crasht na wilde achtervolging op zeedijk van Knokke: 3 jaar cel extra Siebe De Voogt

17 januari 2019

11u34 0 Knokke-Heist De twee mannen die vorige zomer in een gestolen Mercedes na een lange achtervolging crashten op de Zeedijk in Knokke-Heist hebben celstraffen van 3 en 1 jaar gekregen. Pas na z’n arrestatie werd duidelijk dat Geoffrey C. (42) ontsnapt was uit de gevangenis.

Samen met Joachim Z. (35) ging C. op 1 augustus vorig jaar in Sluis aan de haal met een peperdure Mercedes. Via het trackingsysteem ontdekte de Nederlandse politie dat de wagen zich in Knokke-Heist bevond. Een patrouille van de lokale politie Damme/Knokke-Heist kon de twee dieven klemrijden, maar die slaagden erin zich los te rijden. Tijdens de daaropvolgende achtervolging werden snelheden tot 150 km/uur gehaald. Meerdere agenten moesten opzij springen en in de Kustlaan loste de politie zelfs een schot. Uiteindelijk crashte de Mercedes op de Zeedijk tegen een stenen bol. De twee inzittenden, beiden afkomstig uit de streek rond Bergen, verbleven al een week op een camping in Blankenberge. Ze kwamen in aanmerking voor enkele diefstallen die er in die periode werden gepleegd, maar de rechter veroordeelde donderdagmorgen enkel Geoffrey C. voor die feiten.

De speurders dachten aanvankelijk dat hij Grégory C. was en achter het stuur van de Mercedes had plaatsgenomen. Pas toen die man een verkeersboete kreeg, kwam aan het licht dat Geoffrey C. de naam van zijn broer had gebruikt. C. was in maart ontsnapt uit de gevangenis van Saint-Hubert, waar hij een celstraf van 8 jaar uitzat voor een overval op een seksshop in Namen. Volgens zijn advocaat schoot hij in paniek bij het zien van de politie. “Hij was immers al maanden op de vlucht. Mijn cliënt had echter nooit de bedoeling om in te rijden op de politie. Hij wilde hen enkel ontwijken.” De rechter legde Geoffrey C. 3 jaar cel op voor diefstal en weerspannigheid, maar sprak hem wel vrij voor opzettelijke slagen en verwondingen tegenover de politie. Zijn kompaan kreeg voor de diefstal van de wagen en zijn betrokkenheid bij de achtervolging 1 jaar cel.