Onderzoek naar grootschalige oplichting door moeder en dochter afgerond: meesteroplichtster blijft in de cel Siebe De Voogt

26 maart 2019

15u19 0 Knokke-Heist Meesteroplichtster Carine B. (45) uit Knokke-Heist blijft twee maanden langer in de cel. Het onderzoek naar de grootschalige oplichting van meer dan honderd gedupeerden door de vrouw en haar dochter is intussen afgerond.

De Knokse meesteroplichtster Carine B. (45) verscheen dinsdagmorgen opnieuw voor de raadkamer in Brugge. Ze zit al 14 maanden in voorhechtenis en is met Thomas Gillis intussen al aan haar zesde advocaat toe. Samen met haar dochter Sherlyn D. (24) de vrouw in januari vorig jaar van straat geplukt in Knokke-Heist. De Brugse onderzoeksrechter hield hen aan in een lopend onderzoek naar grootschalige oplichting. Beiden zouden tientallen slachtoffers in totaal miljoenen euro’s armer gemaakt hebben. Om hun financiële put te dichten verkochten ze spullen op tweedehandswebsites, maar leverden ze nooit af bij de uiteindelijke koper. Ook voorschotten van hun immobiliënkantoor zouden ze in eigen zak gestoken hebben.

Zelf beweren moeder en dochter dat ze niet de bedoeling hadden om mensen op te lichten. “We verloren gewoon het overzicht over wat wel of niet geleverd was”, verklaarden ze. Sherlyn D. kwam na twee maanden voorhechtenis voorwaardelijk vrij uit de gevangenis en kreeg een contactverbod opgelegd met haar moeder. B. op haar beurt zit tot vandaag achter de tralies. Ze kon enige tijd terug terecht in een opvanghuis voor vrouwen, maar de raadkamer liet haar daar niet naar toe gaan. Dinsdagmorgen werd haar aanhouding met twee maanden verlengd. Het onderzoek zou intussen afgerond zijn. Meer dan honderd gedupeerden registreerden zich als slachtoffer.