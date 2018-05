Ondernemer Jean-Paul Van Durme op N-VA-lijst 23 mei 2018

Ondernemer Jean-Paul Van Durme (61) is kandidaat voor N-VA in Knokke-Heist. Hij is afkomstig uit Antwerpen en al vele jaren trouw aan N-VA. Als kind al kwam Jean-Paul Van Durme naar Duinbergen. Hij was er tot 2002 tweedeverblijver. In dat jaar ruilde hij Antwerpen definitief voor Knokke-Heist. Hij had meer dan 25 jaar een autoverhuurbedrijf in Vilvoorde en is nu eigenaar van carwash Route 49 langs de Natiënlaan.





"Ik wil gaan voor een bruisend Knokke-Heist waar in de zomer en winter iets te beleven valt. We hebben nood aan een meeting- en evenementenhal en hoogstaande kwalitatieve evenementen, zodat Knokke-Heist het hele jaar door aantrekkelijk is en bruist van leven, ook voor de jeugd. Verder wil ik werk maken van een veiliger en properder Knokke-Heist", aldus Van Durme. (JHM)