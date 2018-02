Onder invloed en met drie passagiers... in de koffer 08 februari 2018

02u25 0

Een 22-jarige student moest zich gisterochtend in de Brugse politierechtbank verantwoorden nadat de politie hem betrapte met een autokoffer vol verstekelingen. De twintiger reed op 2 juli vorig jaar met een Range Rover weg van een feestje, toen de politie hem om 6.40 uur tegenhield in de Hazegrasstraat in Knokke. Bij de controle keken de agenten vreemd op. Niet alleen had de jonge chauffeur 1,75 promille alcohol in zijn bloed, de auto zat ook nog eens vol met passagiers. Behalve de achterbank, zat ook de koffer vol. "De politie haalde daar drie personen uit", klonk het tijdens de zitting. De advocaat van de student probeerde ondanks alles enige mildheid te vragen. "Hij is nog jong en kwam net terug van een fuif", klonk het. De politierechter kon niet anders dan een strenge straf op te leggen, omdat de beklaagde in 2015 al eens veroordeeld werd voor een verkeersovertreding. De twintiger kreeg drie maanden rijverbod, waarvan de helft met uitstel, en 800 euro boete. Als hij ooit nog met de wagen wil rijden, zal hij opnieuw moeten slagen voor zijn rijexamens. (MMB)