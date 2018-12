Omdat bloed niet aan de kerstboom groeit: Rode Kruis Knokke-Heist organiseert extra bloedinzameling Mathias Mariën

17 december 2018

13u52 0 Knokke-Heist Het Rode Kruis Knokke-Heist doet tussen Kerst en Nieuwjaar een extra inspanning en organiseert op 26 december een Kerst Bloedinzameling in Cultuurcentrum Scharpoord.

“Elke dag hebben we bloeddonoren nodig, maar op het einde van het jaar rekenen patiënten nóg meer op hulp van de bevolking. Tijdens de feestdagen is iedereen druk bezig: met tafels dekken, cadeautjes kopen, bezoekjes plannen en feesten natuurlijk. Maar hierdoor lopen we het risico dat de bloedvoorraad te veel zal dalen. Zeker voor bloedplaatjes, die we ook uit bloeddonaties halen, verwachten we problemen: die kunnen we maar vijf dagen bewaren”, klinkt het bij het Rode Kruis. Met een opvallende promotiecampagne willen ze zoveel mogelijk donoren op de been krijgen voor de Kerst Bloedinzameling. Naast affiches in het straatbeeld, promotie via sociale media en reclame op de LED-schermen in openbare gebouwen, pakken ze opnieuw uit met de golfkarretjes die deze zomer al vrijwillige donoren vervoerden. “De versierde karretjes zullen bemand worden door onze kerstmeisjes. De assistentes van de kerstman zullen op zaterdag 22 en zondag 23 december het Knokke straatbeeld kleuren en mensen proberen aan te sporen om bloed te komen geven. Ook op 26 december zullen de promotiemeisjes op tournee gaan doorheen de gemeente”, zegt het Rode Kruis.

Steun handelaars

Voor deze bloedinzameling komt er extra steun, onder impuls van ‘Atelier Lucas’ (bakkerij) in de Koninginnenlaan, van een aantal handelaars uit de gemeente die elk per opgekomen bloeddonor 5 euro schenken aan het Rode Kruis Knokke-Heist. Zo hebben ‘Garage Demeyer’, ‘Toprestaurant Sel Gris’ en uiteraard ‘Atelier Lucas’ zich hiervoor al geëngageerd. Elke donor zal bovendien ook nog een gebakje meekrijgen met een tegoed bon ter waarde van 5 euro te besteden bij Atelier Lucas.

Praktische info:

Datum: 26 december 2018

Locatie: CC Scharpoord Knokke

Tijd: van 16u30 – 19u30