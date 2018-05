OKRA Westkapelle schenkt cheque aan Maaike Desmedt voor Ghanaproject 18 mei 2018

Op het lentefeest van OKRA Westkapelle overhandigde teamleider Daniel Rogghé aan Maaike Desmedt een cheque van 420 euro voor haar Ghanaproject. "Als seniorenafdeling spenderen wij een deeltje van onze inkomsten aan een menslievend initiatief. De Westkapelse Maaike Desmedt zet zich reeds enkele jaren in als vrijwilligster om kwetsbare kinderen te helpen in Tamale in het noorden van Ghana. Maar daarvoor zijn veel geld en middelen nodig." licht Daniël toe. "In Ghana kunnen we met relatief weinig geld veel realiseren" vult Maaike Desmedt aan. Maar er zijn nog veel meer centen nodig. De school Duinenkind organiseerde vorig jaar een solidaire maaltijd die 610 euro opbracht. Daarmee kunnen we drie kinderen laten schoollopen. Verder pakken we een aantal herstelprojecten aan zoals de Kwapumo-school en het weeshuis", aldus Maaike.





(MMB)