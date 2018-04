OCMW bekijkt opties voor 'Huis van het Kind' 13 april 2018

02u46 0 Knokke-Heist Het OCMW van Knokke-Heist heeft ingetekend op de oproep tot erkenning en subsidiëring van een 'Huis van het Kind' in de badplaats. In 2019 zal de Vlaamse Overheid beslissen of het dossier wordt goedgekeurd.

Een Huis van het Kind is dé lokale informatie- en ontmoetingsplaats voor ouders die onderdak biedt aan alle kindgerelateerde diensten. Een kwaliteitslabel dat de gezondheid en het welzijn van kinderen centraal stelt.





"Elke dag zetten heel wat organisaties, overheden, vrije beroepen, vrijwilligers en burgers zich in Knokke-Heist in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren.





Krachten bundelen

Het is een logische stap om de aanvraag te doen", zegt voorzitter Kathleen van der Hooft. "In het kader van dit aanvraagdossier zal vanuit het Sociaal Huis het initiatief genomen worden om alle partners, die werken met en voor gezinnen en kinderen, uit te nodigen om samen het 'Huis van het Kind' in onze gemeente vorm te geven.





Met het 'Huis van het Kind' wil Knokke-Heist de krachten bundelen, zodat meer gezinnen beter ondersteund worden. In de praktijk gebeurt dit al grotendeels. Zo worden de krachten verenigd in het project 'Knokke-Heist geeft elk kind kansen'. Ook Kind & Gezin heeft zitdagen in het Sociaal Huis. Verder is er de samenwerking in de sociale kruidenier 't Schap en worden in het Sociaal Huis ook de subsidies voor Kinderopvang beheerd. In de loop van 2019 zal de Vlaamse Overheid een beslissing nemen over het dossier.





(MMB)