Nu zondag 17de editie Paasduik Surfers Paradise:

1 minuut zwemmen in zee van 6 graden MMB

03 april 2019

13u03 0 Knokke-Heist De strandbars en watersportclubs zijn paraat en de strandcabines rijzen als paddenstoelen uit de zand: Knokke-Heist is duidelijk klaar voor een nieuw zomerseizoen.

Om het nieuwe seizoen op de perfecte manier in te zetten, is er op zondag 7 april om 11.30 uur stipt de jaarlijkse Paasduik op Surfers Paradise. De duik is ondertussen een traditie geworden. Komend weekend is het al de 17de editie. Deelnemen is gratis en iedereen is welkom, ook op de gezamenlijke opwarming die start om 11 uur. Ideaal om goed bezweet het Noordzeewater in te duiken. Na deze kille, maar zeer deugddoende ervaring is er voldoende tijd voor een gezellig warm drankje en een hapje als afloop. Let op, kom op tijd, want mede door de watertemperatuur van 6 graden eindigt de Paasduik voor de meeste ijsberen al om 11.31 uur.