Nu er nieuw golfterrein komt, verkopen flats in Duinenwater als zoete broodjes: “Wat wil je, er is uitzicht op de holes” Mathias Mariën

11 april 2019

12u20 0 Knokke-Heist De voorbereidende werken voor het nieuwe golfterrein in Knokke hebben voor een boost gezorgd in de verkoop van de nabijgelegen appartementen in Duinenwater. Opvallend: op dit moment moet de eerste steen daar nog gelegd worden. “Investeerders beseffen dat de waarde van hun appartement enkel zal stijgen als het golfterrein er ligt. Heel wat flats hebben ook uitzicht op de holes”, zegt Kristof Schellekens van ontwikkelaar Triple Living.

‘Het nieuwe dorp van Knokke-Heist’: zo kopte deze krant in de zomer van vorig jaar toen het Duinenwaterproject steeds meer vorm kreeg. Het uitzicht van de voormalige poldervlakte langs de Natiënlaan oogt dan ook indrukwekkend. Tegen 2023 moeten er 700 nieuwe woningen staan in combinatie met tal van handelszaken. Een van de grootste troeven voor investeerders is echter het volledig nieuw aan te leggen golfterrein met drie keer negen holes. Bij Triple Living zagen ze sinds de start van de voorbereidende werken eind vorig jaar de vraag naar appartementen in Duinenwater fiks stijgen.

45 procent verkocht

“We zijn nu bezig met de opstart van een nieuwe fase van het project”, zegt woordvoerder Kristof Schellekens. “Met Meerzicht bouwen én verkopen we de laatste appartementen met zicht op het meer.” De verkoop loopt als een trein. Nog voor de eerste steen is gelegd - dat gebeurt pas binnen enkele maanden - is al 45 procent van de 147 beschikbare flats verkocht. “Meerzicht dankt zijn populariteit voor een groot deel aan het nieuwe Knokse golfterrein dat binnenkort vlak naast Duinenwater wordt aangelegd. De verkoop van de appartementen startte namelijk een week na de goedkeuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan van het golfcomplex. We hadden wel verwacht dat de laatste appartementen met zicht op het meer snel zouden verkopen, maar dat het zo’n vaart zou lopen, had niemand durven dromen.”

Waarde zal enkel stijgen

Het golfterrein wordt het grootste van West-Vlaanderen, met alle nodige faciliteiten: drie keer negen holes, een driving range, golfschool, clubhuis en hotel. Bovendien komen er ook wandel- en fietspaden die verbonden zullen worden met de bestaande toeristische wegen. De daadwerkelijke bouw van het golfterrein begint dit najaar. “Voor de kandidaat-kopers zijn de vorderingen van het nieuwe golfterrein duidelijk een belangrijke factor. Ze weten namelijk dat de waarde van hun appartement sterk zal stijgen wanneer het golfterrein er is. Veel appartementen zullen zelfs zicht hebben op dat golfterrein. Vandaar dat kopers en investeerders nu volop hun pijlen op Meerzicht richten”, zegt Kristof Schellekens nog.

Vanaf 309.000 euro

Project Meerzicht bestaat uit twee vleugels, goed voor zo’n 147 appartementen met één, twee of drie slaapkamers. In het midden komt een binnentuin van zo’n 3.500 vierkante meter. Daarnaast wordt er ook plaats gemaakt voor een horecazaak. “Er zijn nog geen specifieke plannen voor de horeca-ruimte, we houden momenteel alle opties open: een brasserie, een koffiebar, een loungebar, … er hebben zich al een aantal ondernemers gemeld, maar nieuwe voorstellen blijven welkom”, besluit Schellekens. De prijzen van de appartementen starten - afhankelijk van de grootte en ligging - vanaf 309.000 euro. De eerste bewoners kunnen er in 2021 hun intrek nemen.