Nostalgisch concert in Casino 16 maart 2018

02u30 0 Knokke-Heist Marianne Vanderveken en Kris Castelijns verwennen zondag vanaf 11 uur muziekliefhebbers met een nostalgisch concert in het Casino van Knokke.

Het duo gaat terug naar de tijd van toen, toen de radio nog het centrale stuk was in de huiskamer. De toeschouwers zien een dag uit het leven van een koppel uit de jaren 40, 50 en 60 waarbij de radio centraal staat. De muziek is heel herkenbaar. Op het programma staan liedjes als 'I'm beginning to see the light', 'Het dorp', 'Que Sera', 'Amore, I' won't dance', 'Unforgettable', 'Singing in the rain', 'Weet je nog wel', 'Lollipop', 'I'm walking', 'Fly me to the moon', 'Smile' en vele andere. (MMB)