Nog vier namen in de running voor nieuw dienstencentrum 18 augustus 2018

02u44 0

Er komen nog vier namen in aanmerking voor het nieuwe dienstencentrum van de Zilvertorens in Westkapelle.





Drie suggesties zijn gekozen door een jury, nadat inwoners 80 voorstellen indienden. De gemeente voegde nog één extra suggestie toe.





De kanshebbers zijn De Poel, Ter Poele, 't Palaver en De Hoek. De eerste twee namen verwijzen naar een voormalige hoeve in de buurt, 't Palaver verwijst naar een gezellige babbel en De Hoek naar de ligging van het dienstencentrum op de hoek van twee straten. Stemmen kan tussen 20 augustus en 7 september in de Westkapellestraat 454. (BHT)