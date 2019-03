Nog geen strandcabines in Knokke-Heist door stormweer: “Rukwinden zorgen voor duinenvorming” Mathias Mariën

12 maart 2019

13u42 0 Knokke-Heist De opbouw van strandcabines voor particulieren op het strand van Knokke-Heist is met twee weken uitgesteld door het stormweer van de voorbije dagen. De rukwinden hebben op de genivelleerde stukken strand opnieuw voor duinvorming gezorgd. Het strand moet eerst weer volledig genivelleerd worden om de strandgasten een veilige zomer te kunnen garanderen. De opbouw van de strandbars zal wél tijdig kunnen beginnen. “We zijn volop bezig om alles zo snel mogelijk terug effen te krijgen”, zegt schepen van strand Anthony Wittesaele.

De nivelleringswerken zijn wel degelijk noodzakelijk. “Doen we dat niet, zouden de strandcabines er op de opgewaaide hopen zand maar schots en scheef bijstaan en is er een reële kans dat ze bij de eerste de beste rukwind omver kieperen”, laat de gemeente weten. De startdatum voor het plaatsen van de strandcabines van particulieren wordt daarom met twee weken uitgesteld tot 29 maart. “We doen dit puur uit veiligheidsredenen”, zegt schepen van strand Anthony Wittesaele. “Zonder de werken zouden er kans zijn op verzakkingen of strandcabines die na een tijdje simpelweg omvallen. Met spelende kinderen in de buurt is dat absoluut geen optie. Vandaar deze beslissing. Er zijn mensen uit gans Vlaanderen en zelfs Wallonië die een cabine hebben in Knokke. We vragen iedereen de opgeschoven data te respecteren.” Dat de plaatsjes op het strand gegeerd zijn, bleek vorig jaar nog. Toen waren er op 15 maart zelfs mensen die op de dijk kampeerden om hun cabine toch maar op de beste plaats of de hoek van de rij te kunnen plaatsen.

Strandbars

De professionele badkarhouders en uitbaters van kinderparken zullen in tegenstelling tot particulieren wél op het voorziene tijdstip kunnen opbouwen. Momenteel zijn in opdracht van het gemeentebestuur drie rupsladers volop bezig zijn om deze strandconcessies opnieuw effen te krijgen. “Pas daarna worden de zones voor de privé strandcabines aangepakt. Eenmaal ook deze strook volledig is genivelleerd, zal de dienst Strand & Dijk de markeerpaaltjes voor de privé-cabines kunnen plaatsen”, klinkt het binnen de gemeente. Vanaf 29 maart kunnen dan ook de particuliere vergunninghouders op een mooi geëffend strand aan de slag om hun strandtent op te bouwen.

Werken

Het stormweer van de voorbije dagen betekent ook minder goed nieuws voor de zandsuppleties op het strand van Knokke-Heist en Wenduine. De werken lopen daardoor een aantal dagen vertraging op. Hoeveel zand er opnieuw lager onder de waterlijn is terechtgekomen, is moeilijk in te schatten. Al is het zand, zoals in het verleden al gezegd, niet verloren. Het biedt bescherming iets verder in zee.