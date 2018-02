Nog dagelijks klachten tegen meesteroplichtster 24 februari 2018

De Knokse meesteroplichtster Carine B. (33) blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Intussen zijn tegen B. en haar dochter Sherlyn D. (23) al tientallen klachten ingediend door gedupeerden. "In de raadkamer werd ons meegedeeld dat er nog dagelijks klachten binnenlopen", zegt haar advocaat Bram Elyn. "We hebben dan ook nog niet aangedrongen op een vrijlating onder voorwaarden of met een enkelband. Binnenkort zullen we bijkomende onderzoeksdaden aanvragen." Moeder en dochter werden vorige maand opgepakt in een lopend onderzoek naar grootschalige oplichting. Beiden maakten bij tientallen slachtoffers voor miljoenen euro's buit. Om hun financiële put te dichten, verkochten ze spullen op tweedehandswebsites. Ze leverden de materialen evenwel nooit af bij de aankopers. Ook de voorschotten van hun immokantoor staken de vrouwen in eigen zak. Zelf beweren ze dat ze nooit de bedoeling hadden om mensen op te lichten. Twee weken geleden verlengde de raadkamer al de aanhouding van Sherlyn D. (SDVO)