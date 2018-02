Nieuwkomers op N-VA-lijst focussen op Heist 10 februari 2018

02u34 0

Ronny Lagast en Frieda Hallemeersch, alias 'Mette Viva', versterken de lijst van N-VA in Knokke-Heist voor de gemeenteraadsverkiezingen. Beide kandidaten kennen Heist als geen ander en zullen opkomen voor de belangen van deze deelgemeente. Ronny is er geboren en getogen en voelt zich thuis in de visserijsector. Frieda liet zich onlangs nog opmerken als kandidaat-prinses carnaval. "Wij zijn overtuigd dat Heist een hechte gemeenschap is en moet blijven. Carnaval en de vele socioculturele verenigingen dragen daartoe bij. Het authentieke Heist moeten we koesteren, maar ook verder ontwikkelen zonder aan haar identiteit te raken", zeggen beide kandidaten. Cathy Coudyser, fractieleidster N-VA: "Met de expertise van Ronny over de visserijsector en het enthousiaste en warme karakter van Frieda hebben we sterke kandidaten die Heist kennen en weten wat er leeft. Als brede volkspartij is het belangrijk om vertegenwoordigers te hebben uit alle deelgemeenten en uit diverse sectoren." (MMB)