Nieuwe zones betalend parkeren 02 mei 2018

De gemeenteraad in Knokke-Heist heeft een aanpassing doorgevoerd aan het retributiereglement op het straatparkeren. De Hazegrasstraat viel eerder net buiten de parkeerzone waar tijdens weekends, op feestdagen en tijdens schoolvakanties betalend parkeren (15 euro /dag Oosthoekplein) of parkeren met parkeerschijf (maximum 4 uur) van toepassing is. Dat zorgde ervoor dat mensen er onbeperkt hun auto parkeren, tot groot ongenoegen van de buurt. Het invoeren van betalend parkeren - groene zone (5 euro/dag tijdens weekends, feestdagen en schoolvakanties) kan de parkeerdruk verminderen.





De nieuwe regeling gaat al in op 1 mei en beslaat de straten Rijkswachtlaan, Bosmannenstraat, Hazegrasstraat en Nieuwe Hazegrasdijk. (MMB)