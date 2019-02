Nieuwe wijkagenten in Knokke en Heist: “Kennen de omgeving als onze broekzak” Mathias Mariën

15 februari 2019

11u05 0 Knokke-Heist Vier nieuwe gezichten binnen de wijkteams Knokke en Heist. Inspecteurs Didier Dewaele (51), Arne De Blauwe (25) en Karolien Koekuyt (24) leren sinds kort de kneepjes van het vak als wiekfliek. Inspecteur Serge Degrande (48) versterkt tijdelijk het wijkteam Heist.

Inspecteur Didier Dewaele verlaat het interventieteam voor een nieuwe uitdaging als ‘wiekfliek’ van de wijk Oud Knokke-Oosthoek. Hij neemt er de fakkel over van Serge Degrande die tijdelijk het wijkteam Heist versterkt. “Ik ken de wijk als mijn broekzak”, lacht Didier. “Als kind groeide ik op in de omgeving van het oud-ziekenhuis. De auto laat ik zoveel mogelijk staan, want te voet of met de fiets ben ik beter aanspreekbaar.” Ook inspecteur Arne De Blauwe gaat aan de slag bij het wijkteam Knokke. Arne versterkt waar nodig het team.

Wijkteam Heist

Kersvers inspecteur Karolien Koekuyt koos na haar opleiding aan de politieschool meteen voor het wijkteam Heist. Ze neemt er de wijk Heist-Oost over van voormalig wiekfliek Bart De Schepper. Hij is sinds kort het aanspreekpunt voor alle inwoners met vragen over wapens. “Veel inwoners kennen me nog niet”, zegt Karolien. “Maar daar breng ik snel verandering in. Ik wil weten wat er leeft en speelt in mijn wijk en een belangrijk aanspreekpunt zijn voor de inwoners.” Wiekfliek Serge Degrande ruilt de wijk Oud Knokke-Oosthoek voor de wijk Heulebrug-Ramskapelle. Eind dit jaar verlaat hij het wijkteam voor een een nieuwe uitdaging bij de dienst Vreemdelingenpolitie.