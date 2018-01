Nieuwe wijkagente in Knokke 27 januari 2018

De wijk Knokke Centrum heeft een nieuwe wijkagent. Kersvers





politie-inspecteur Evelien Van den Braembussche (29) neemt er de fakkel over van Nele Baele. "Als wijkinspecteur wil ik weten wat er leeft en speelt in mijn wijk", zegt Evelien vastberaden. "De auto laat ik zo veel mogelijk staan, want te voet of met de fiets ben ik beter aanspreekbaar." Evelien kreeg tijdens haar studies de politiemicrobe te pakken. "Dankzij het vak 'forensische psychologie' raakte ik geboeid door het politiewerk", verduidelijkt Evelien. "Na een korte werkervaring als opvoedster volgde ik mijn hart naar de politieschool."





(MMB)