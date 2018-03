Nieuwe verkeerssituatie door werken 22 maart 2018

Tot aan de volgende fase (voorzien voor 9 april ) is het tussen de Elizabetlaan en Knokkestraat in Knokke-Heist ter hoogte van de Noordstraat opnieuw toegelaten om in de beide rijrichtingen te rijden. In de Knokkestraat, tussen de Noordstraat en Kursaalstraat, mag er enkel in de richting van de Knokkestraat gereden worden. De fietsers mogen zich in dit gedeelte in de beide richtingen begeven. Ter hoogte van de werfzone (tussen de Noordstraat en Onderwijsstraat) mogen de fietsers niet in de richting van Knokke rijden maar ter hoogte van de Noordstraat de omleiding via de Elizabetlaan volgen. (MMB)