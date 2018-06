Nieuwe tentoonstelling in Dominicanenkerk 13 juni 2018

Vanaf 22 juni kun je terecht in de Dominicanenkerk in het Zoute in Knokke voor de tentoonstelling 'Arcabas: Verkondiging in beeld en woord'. Er zijn 15 afdrukken op acrylglas te zien van de werken van deze Franse kunstenaar. De werken zullen voorzien zijn van aangepaste teksten van Kris Gelaude. De officiële opening vindt plaats op 22 juni 2018 vanaf 18 uur. Vanaf zaterdag 23 juni 2018 is de tentoonstelling doorlopend vrij toegankelijk tot en met 23 juni 2019. Alle info is terug te vinden via www.dominicanenknokke.be (MMB)