Nieuwe sociale woningen officieel in gebruik genomen 16 november 2018

02u26 0

In Knokke-Heist is de nieuwe sociale woonresidentie 'De Pier' officieel in gebruik genomen. Het sociaal bouwproject op de hoek van Roergang en Bakboord bestaat in totaal uit 52 appartementen. Het gebouw, met een centrale poort voor voetgangers en fietsers, is gebouwd volgens hedendaagse normen en ziet er modern uit. De kostprijs voor de koopappartementen ligt tussen de 130.000 en 245.000 euro. Het gemeentebestuur speelt zo in op de vraag naar meer sociale woningen in Knokke-Heist. (MMB)