Nieuwe signalisatie geplaatst 10 juli 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft extra verkeersborden geplaatst ter hoogte van de balkonrotonde op het kruispunt van de Natiënlaan met de Dudzelestraat in Knokke. Aanleiding was een reeks ongevallen waarbij de bestuurders verklaarden dat ze de nieuwe rotonde niet goed konden zien. Begin dit jaar kon u in deze krant al lezen hoe er op enkele maanden tijd bijna tien zware ongevallen gebeurden op de rotonde. Het AWV besefte het gevaar en beloofde om extra verkeersborden te plaatsen. Dat is nu gebeurd. Wie Knokke binnenrijdt via de A11, ziet nu borden die waarschuwen dat er binnen 300 meter een rotonde ligt. Ook in de tegengestelde richting is extra signalisatie op komst. De verkeerssituatie zou zo een stukje veiliger moeten worden. (MMB)