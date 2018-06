Nieuwe riooldeksels 05 juni 2018

Nog tot vrijdag herstelt een aannemer in opdracht van het gemeentebedrijf elf riooldeksels in het wegdek van de Graaf Jansdijk tussen de Boslaan en Rode-Kruisstraat in Knokke-Heist. Tijdens de werken is er enkel eenrichtingsverkeer tussen de Rode-Kruisstraat en Boslaan toegelaten. In de tegenovergestelde richting wordt het verkeer aan het kruispunt Graaf Jansdijk-Kalfstraat-Boslaan omgeleid via de Boslaan, Magere Schorre, Keuvelhoekstraat en Rode-Kruisstraat. (MMB)