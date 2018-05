Nieuwe reddersposten extra goed zichtbaar in knalgeel en fel oranje 09 mei 2018

02u37 0

In Knokke-Heist zijn de twaalf reddersposten, die met Hemelvaart een eerste keer dit jaar openen, sinds deze week wel héél zichtbaar gemaakt.





Het gemeentebestuur streeft naar een uniforme en eigentijdse look van de strandreddingsdiensten en koos voor ... knalgeel en flashy oranje. De keuze kadert in het 'Masterplan Strand & Dijk'. Het resultaat is in een eerste fase te zien aan de nieuwe duurzame aankleding van de twaalf geel-oranje redderscontainers die nu op het strand geplaatst zijn. De kleuren zijn echter niet lukraak gekozen. Oranje valt perfect op bij stralend zonlicht, terwijl geel dan weer beter in het oog valt bij bewolkte weersomstandigheden en duisternis. De gele kleur legt bovendien de link met de nieuwe hoofdreddingspost die momenteel ter hoogte van het Lichttorenplein wordt opgetrokken. Op termijn worden ook de uitrustingen van de redders aangepast aan die kleuren. Al is dat nog niet voor dit jaar. Wél is er bij de uitwerking van de reddersposten gedacht aan de optimale hulpverlening. Wie goed kijkt, ziet op elke container een nummer staan. Die moeten in noodgevallen dienen om de hulpdiensten een nog betere positie te kunnen doorgeven. Opmerkelijk: zelfs op het dak staat een nummer. Op die manier kan ook de mug-helikopter de locatie sneller dan ooit vinden op het drukke strand tijdens de zomermaanden.





(MMB)