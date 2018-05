Nieuwe randparking voor langparkeren 12 mei 2018

De Gustave Van Nieuwenhuysestraat in Heist, vlakbij de haven van Zeebrugge, wordt ingericht als langparkeerparking voor personenauto's.





Maandag wordt de straat afgesloten voor het verkeer om alle bestaande wegmarkeringen te kunnen verwijderen en om vervolgens een honderdtal parkeervakken te kunnen schilderen. Als de weersomstandigheden meevallen, kan de nieuwe parking ten vroegste tegen dinsdagavond in gebruik worden genomen.





Preventief aangepakt

Doordat vrachtwagens hier niet langer zullen kunnen parkeren, wordt de problematiek van het sluikstorten alvast preventief aangepakt. De parking moet ook een tijdelijke oplossing bieden voor de parkeerruimte die tijdelijk verdwijnt naar aanleiding van de grote bouwprojecten in de Knokkestraat, Elizabetlaan, Heldenplein, het Maes & Boereboomplein, Heistlaan en Stationsplein. Na de realisatie van de diverse projecten is het de bedoeling om de parking van de Gustave Van Nieuwenhuysestraat definitief in te richten, kaderend in een groter geheel met de nodige groenaanleg. (MMB)