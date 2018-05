Nieuwe naam op lijst N-VA 09 mei 2018

Junior Grassi (40), neef van wijlen Maxim Willems, komt bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober op voor de N-VA Knokke-Heist. "Politiek zit in het het DNA van onze familie", zegt Grassi. "Wij zetten ons al decennialang in voor Knokke-Heist en haar inwoners. Dat engagement wil ik verderzetten." Hij kiest bewust voor de N-VA. "De partij heeft de goede recepten om Knokke-Heist opnieuw de voortrekkersrol van weleer te geven. Ze wil behouden wat goed is, maar ze kent de uitdagingen waar de badplaats voor staat." Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser reageert enthousiast. "Dat Junior de keuze voor N-VA maakt, is een sterk signaal. Hij symboliseert letterlijk de verandering die is ingezet. De N-VA is het enige alternatief op 14 oktober. De kiezer beslist of we met de oude recepten verder stilstaan of als we een nieuwe, frisse wind laten waaien in Knokke-Heist." (MMB)