Nieuwe naam op lijst N-VA 23 maart 2018

02u44 0

N-VA Knokke-Heist pakt uit met een nieuwe kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Havenmanager en 'nieuwe' inwoner Jacques Reyniers wil zijn ervaring en capaciteiten ten dienste stellen van de inwoners van Knokke-Heist. Jacques kiest bewust voor de N-VA.





"Ik stel dagelijks vast dat de bestuurskracht van N-VA groot is. Ik wil dan ook in Knokke-Heist de lokale afdeling versterken en mij inzetten voor de vele Knokke-Heistenaars die in Zeebrugge werken, van havenarbeider tot manager", aldus een enthousiaste Jacques Reyniers. Reyniers woont sinds 1994 in Knokke-Heist en is afkomstig uit Schaarbeek. Cathy Coudyser, fractieleider voor N-VA stelt.





"Ook 'nieuwe' inwoners of 'aangespoelden' maken deel uit van Knokke-Heist. Als N-VA willen wij ook die groep inwoners de kans geven om mee verantwoordelijkheid op te nemen voor hun gemeente en het beleid mee vorm te geven".





(MMB)