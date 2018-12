Nieuwe fase werken Heldenplein: deze maatregelen zijn van kracht Mathias Mariën

27 december 2018

16u26 0 Knokke-Heist In het kader van de voorbereidende werken van de Heldentorens in Heist wordt de Kursaalstraat vanaf maandag 7 januari afgesloten tussen de Elizabetlaan en de Knokkestraat/Vlamingstraat. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn deze werkzaamheden gepland tot aan de krokusvakantie (vrijdag 1 maart 2019). Hieronder lees je de verkeersmaatregelen in Kursaalstraat, Stadhuisstraat, Knokkestraat en Nicolas Mengélaan.

Kursaalstraat

De rijrichting in de Kursaalstraat wordt omgedraaid. De rijweg blijft bijgevolg voor normaal verkeer toegankelijk vanaf de rotonde met de Markstraat/Bondgenotenlaan/Westkapellestraat tot aan de Dwarsstraat. Dit verkeer kan dan via de Dwarsstraat en Garnaalstraat de Knokkestraat bereiken. (Vracht)verkeer vanaf 3,5 ton en of langer dan 8 meter mogen enkel als plaatselijk verkeer rijden tot aan de Kerkstraat en vervolgens via de Kerkstraat in de richting van de Heistlaan. Tussen de Guido Gezellestraat en Kerkstraat is er een laad- en loszone voorzien. Vanaf de Elizabetlaan, zowel uit de richting van Knokke, als uit de richting van Zeebrugge, wordt het verkeer met de Kursaalstraat als bestemming, omgeleid via de Vuurtorenstraat, Hermans Lybaertstraat en Marktstraat

Stadhuisstraat:

Om verkeersveiligheid en- doorstroming in de schoolomgeving te optimaliseren wordt de rijrichting in de Stadhuisstraat omgedraaid. De Stadhuisstraat is bijgevolg toegankelijk vanaf de Kursaalstraat in de richting van de de Vrièrestraat.

Knokkestraat:

De Knokkestraat wordt afgesloten ter hoogte van de Kursaalstraat. Er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten vanaf de Garnaalstraat in de richting van de Kursaalstraat. Autoverkeer wordt t.h.v. de verkeerslichten aan de parking omgeleid via de Elizabetlaan. Fietsers worden omgeleid via de Brouwersstraat en Dwarsstraat naar de Kursaalstraat.

Nicolas Mengélaan

De Nicolas Mengélaan wordt afgesloten t.h.v. de Kursaalstraat. Er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten vanaf de Kardinaal Mercierstraat. Fietsers worden omgeleid via de Kardinaal Mercierstraat en Vlamingstraat in de richting van de Kursaalstraat.