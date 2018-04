Nieuw raadslid legt eed af 07 april 2018

In de gemeenteraad van Knokke-Heist heeft Laura Vanneste (Gemeentebelangen) als nieuw raadslid de eed afgelegd in aanwezigheid van burgemeester Leopold Lippens. Laura Vanneste volgt Isabelle Goeminne op, die op de lijst voor N-VA gaat staan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De 29-jarige Laura Vanneste is getrouwd met Ignace Devreese en is mama van een zoontje Thijs (1,5 jaar). Ze verwacht in augustus een tweede kindje. Laura Vanneste is de dochter van Francis Vanneste en Greet Degrauwe. Ze treedt als raadslid in de voetsporen van haar grootvader Emerik 'Rik' Degrauwe. (MMB)