Nieuw fiets- en wandelpad 't Zwin geopend Bart Huysentruyt

30 maart 2019

18u31 0 Knokke-Heist Het nieuwe fiets- en wandelpad op de nieuwe dijk rond het uitgebreide deel van het Zwin is zaterdag na drie jaar werken geopend. Recreanten kunnen er nu genieten van het Belgisch-Nederlands getijdengebied van 333 hectare. Het Zwin vormt nu niet alleen als natuurgebied, maar ook een grensoverschrijdende verbinding tussen Zeeland en Vlaanderen.

Het nieuwe halfverharde vier meter brede fiets- en wandelpad biedt een weergaloos zicht op de Zwinvlakte en het omringende polderlandschap. Het brengt je van de onthaalpoort aan Vlaamse zijde, het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist, helemaal tot in Cadzand-Bad waar de andere onthaalpoort ligt. De komende maanden vinden ook nog enkele kleine detailafwerkingen plaats op en langs de nieuwe dijk.

Zoals bekend is sinds 4 februari de internationale dijk afgebroken, wat het Zwin eigenlijk met 120 hectare heeft doen groeien. De uitbreidingswerken gebeurden om de verzanding van het gebied tegen te gaan waardoor slikken en schorren en hun typische dieren en planten dreigden te verdwijnen. Tegelijk kreeg de unieke en beschermde getijdennatuur meer ruimte en werd de kustveiligheid verhoogd. Vanuit vier uitkijkpunten krijg je een prachtig zicht op de bredere Zwingeul en het nieuwe broedeiland. Die nieuwe rustpunten zijn voorzien van fietsenstallingen en zitbanken. Op de infopanelen ontdek je weetjes over het Zwin. Met je fototoestel kan je ook helpen om de veranderingen in het Zwin te documenteren. “In de nabije toekomst zullen schapen die de dijk begrazen je tijdens je fiets- of wandeltocht gezelschap houden”, zegt Hannah Van Nieuwenhuyse van Natuur en Bos Vlaanderen.

Vijf wegen geven toegang tot de nieuwe dijk. Diverse fiets- en wandellussen zijn dus mogelijk. Je komt zo vlot terecht op verrassende plekjes, voor een kopje koffie of een lunch of om kennis te maken met de rijke historie van de charmante streek.

De Zwinuitbreiding is gerealiseerd door een intensieve samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, die ook in de toekomst wordt voortgezet. Het resultaat is een robuust natuurgebied van meer dan 700 hectare herstelde natuur met een kern van 333 hectare getijdennatuur. Hiervan kan iedereen genieten op meer dan 7 kilometer aan ruiterpaden, 31 kilometer fiets- en wandelpaden, onthaalinfrastructuur, een blotevoetenwandeling van 2 kilometer en ook een pad voor blinden en slechtzienden van 5,5 kilometer.