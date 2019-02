Nieuw biertje tijdens Heist Carnaval: De Klakker Mathias Mariën

14 februari 2019

11u30 0 Knokke-Heist Prins Carnaval Bieze I stelde in museum Sincfala in Knokke-Heist het nieuwe streekbier De Klakker voor.

Dit blonde gerstennat met een sprankeltje hop en een fruitige toets wordt door het Hof der Prinsen in de carnavalperiode in alle Heistse volkskroegen verdeeld. “De naam Klakker verwijst naar het houten slaginstrumentje van de Heistse carnavalisten waarmee ze de carnavalschlagers ritmisch begeleiden”, zegt Bieze I. Het hebbeding bestaat uit een houten handhoudertje waarop met ijzerdraad twee losse plankjes zijn bevestigd. Door de plankjes in de handpalm of de borst tegen elkaar te kloppen, ontstaat het typische klepperende geluid . Deze primitieve Heistse “castagnette” zou een 70-tal jaar geleden voor het eerst vervaardigd zijn door de Heistse meubelmaker Camiel Warnez die deze attributen in beukenhout produceerde en via de plaatselijke Heistse handelaars aan de man bracht.