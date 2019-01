Nick Wenmaekers "Luisteren naar de mensen en met ze praten" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE MMB

03 januari 2019

Fotograaf Nick Wenmaekers (26) is een opvallende nieuwkomer op het politieke toneel in Knokke-Heist. Nick behaalde bij de verkiezingen 1.203 voorkeurstemmen en wordt over enkele jaren schepen. "Ik ben enorm dankbaar voor deze kans."

De jongeling beseft dat hij de komende jaren met veel nieuwe zaken zal geconfronteerd worden. Aan ambitie en enthousiasme ontbreekt het Wenmaekers, ondanks zijn gebrek aan ervaring, alvast niet."Als gemeenteraadslid is het belangrijk de problemen van de Knokke-Heistenaar aan te kaarten. Dat kan alleen door te luisteren naar de mensen: de essentie van aan politiek doen. Niet alleen via sociale media, maar vooral op de 'ouderwetse' manier: onder de mensen komen en met ze praten", zegt Nick.

"In 2022 mag ik opvolgen als schepen van Welzijn, Wonen, Werken en Ontwikkelingssamenwerking. Ons doel is duidelijk: het welzijn van onze inwoners garanderen. We zetten daarom verder in op een betaalbaar woonaanbod, een lage drempel om te ondernemen en een sterk vrijetijdsaanbod."

Tot die tijd zal Nick zich inzetten als gemeenteraadslid en leren van zijn oudere collega's. (MMB)