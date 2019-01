Nepagent riskeert 45 maanden cel voor ontvoering van jonge vrouw Dertiger viseerde ook twee andere vrouwen • Motief blijft onduidelijk Siebe De Voogt

07 januari 2019

15u29 0 Knokke-Heist De nepagent die een 25-jarige vrouw uit Deerlijk ontvoerde in Knokke, hangt 45 maanden cel boven het hoofd. Stijn T. (33) uit Damme probeerde hetzelfde bij twee andere vrouwen. “Ik moest mijn gokschulden afbetalen”, blijft hij beweren, hoewel hij nooit geld eiste. Volgens de burgerlijke partij maakte de nepagent mogelijk nog meer slachtoffers.

“Een kroniek van een aangekondigde ontvoering.” Zo omschreef advocaat Jan de Groote de weerzinwekkende feiten die zijn cliënte op 26 december 2017 overkwam. Febe D. (25) uit Deerlijk vertrok die morgen rond 4 uur naar haar werk bij bpost in Knokke. In de Natiënlaan in Knokke zag ze plots blauwe zwaailichten achter zich. Een anoniem politievoertuig, zo dacht de jonge vrouw. Achter het stuur van de Alfa Romeo bleek Stijn T. (33) uit Damme te zitten. De man deed zich voor als undercoveragent en beweerde dat de wagen van Febe geseind stond voor een ongeval met vluchtmisdrijf. “Ik moet je aanhouden”, stelde de man. Hij deed Febe spanbandjes om en plaatste haar op de passagierszetel van haar eigen wagen. De vrouw dacht dat ze naar het politiekantoor zouden rijden, maar T. hield drie kilometer verderop halt aan het voetbalveld van Knokke.

Geen toevallig slachtoffer

Op de parking wist Febe te ontsnappen aan haar ontvoerder. T. plaatste een wapen tegen haar hoofd en deed Febe een blinddoek om. Toen ze zich verweerde, gooide hij haar in de wagen. De vrouw kon de centrale vergrendeling activeren en slaagde erin om weg te rijden. Volgens haar advocaat was ze geen toevallig slachtoffer. “Op 12 september bracht de beklaagde een werkbezoek op het postkantoor”, pleitte meester de Groote, die een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro vordert voor zijn cliënte. “Hij moest er aan het aircosysteem werken. De weken nadien had m’n cliënte meermaals het gevoel dat ze gevolgd werd. Een maand voor de feiten dook zijn gsm op onder een mast op amper 750 meter van haar woning en dat om 3 minuten voor middernacht. Dat is allemaal te toevallig.”

Nog twee andere slachtoffers

De burgerlijke partij stelt zich vragen bij de loop van het politieonderzoek. “Na de ontvoering duurde het nog een maand voor de beklaagde gearresteerd werd. In de maanden voordien werd hij overigens vier keer betrapt met wapens in z’n wagen. De wapens werden in beslag genomen, maar iedere keer wist hij er zich nieuwe aan te schaffen. Zelf mocht hij ook telkens beschikken.” De ontvoering van Febe bleek niet de enige te zijn geweest, want eerder dat jaar probeerde Stijn T. al hetzelfde bij twee andere vrouwen. “Op 19 februari werd een 18-jarig meisje even voor 3 uur ’s nachts benaderd op haar fiets, terwijl ze naar huis reed”, vertelde de procureur maandagmorgen in de Brugse rechtbank. “De beklaagde deed haar stoppen en beweerde dat haar fiets als gestolen opgegeven stond. Het meisje begon te wenen en mocht zo uiteindelijk beschikken, nadat ze een adres had achtergelaten. Gelukkig gaf ze een vals op.”

“Een derde slachtoffer las vorig jaar over de feiten van T. in de krant Het Laatste Nieuws en diende vervolgens klacht in. Ze herinnerde zich dat ze ook aan de kant was gezet door een wagen met blauw zwaailicht. Ook haar wagen stond zogezegd geseind voor een vluchtmisdrijf. Ik vorder 45 maanden cel.”

Onduidelijk motief

Hoewel Stijn T. bij geen enkel slachtoffer geld eiste, blijft hij beweren dat hij de feiten pleegde vanwege financiële problemen. “Hij moest op zo’n kort mogelijke termijn zijn gokschulden afbetalen”, aldus zijn advocaat Bart Bleyaert. “Dat is hij steeds blijven beweren.” Volgens de burgerlijke partij maakte de nepagent mogelijk nog meer slachtoffers. “Maar dat zijn enkel veronderstellingen”, stelt de verdediging. “Deze feiten werden ingegeven door het drugsgebruik van mijn cliënt en zijn gokschulden. Met een intensieve begeleiding zou de kans op recidive in de toekomst kunnen vermeden worden. Ik dring dan ook aan op een voorwaardelijke celstraf.” Uitspraak op 4 februari.