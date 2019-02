Nepagent die jonge vrouw ontvoerde moet 4 jaar naar de cel Siebe De Voogt

04 februari 2019

13u57 4 Knokke-Heist De nepagent die eind 2017 een 25-jarige vrouw uit Deerlijk ontvoerde in Knokke, heeft 4 jaar cel gekregen. De rechtbank kende haar een voorlopige schadevergoeding van 3.000 euro toe. Naast de Deerlijkse maakte Stijn T. (33) uit Damme nog twee andere slachtoffers.

“Een kroniek van een aangekondigde ontvoering.” Zo omschreef advocaat Jan de Groote de feiten die z’n cliënte op 26 december 2017 overkwamen. De rechtbank kende Febe D. (25) uit Deerlijk maandagmorgen voorlopig 3.000 euro schadevergoeding toe. Een deskundige zal moeten begroten welke schade Stijn T. (33) uit Damme precies bij haar veroorzaakte.

Anonieme politiewagen

De morgen van de feiten achtervolgde de man Febe, toen ze rond 4 uur op weg was naar haar werk bij Bpost in Knokke. In de Natiënlaan stak hij blauwe zwaailichten aan op z’n Alfa Romeo en zette de jonge vrouw langs de kant. Die dacht dat het om een anoniem politievoertuig ging en gehoorzaamde. Stijn T. man deed zich voor als een undercoveragent en beweerde dat de wagen van Febe geseind stond voor een ongeval met vluchtmisdrijf. “Ik moet je aanhouden”, stelde de man. Hij deed Febe spanbandjes om en plaatste haar op de passagierszetel van haar eigen wagen. De vrouw dacht dat ze naar het politiekantoor zouden rijden, maar T. hield drie kilometer verderop halt aan het voetbalveld van Knokke. Op de parking wist Febe te ontsnappen aan haar ontvoerder. T. plaatste een wapen tegen haar hoofd en deed Febe een blinddoek om. Toen ze zich verweerde, gooide hij haar in de wagen. De vrouw kon de centrale vergrendeling activeren en slaagde erin om weg te rijden.

Mijn cliënte had meermaals het gevoel dat ze gevolgd werd. Een maand voor de feiten dook z’n gsm-signaal op vlakbij haar woning iets voor middernacht. Dat is te toevallig Meester De Groote

Gevolgd

Volgens haar advocaat was ze geen toevallig slachtoffer. “Op 12 september bracht de beklaagde een werkbezoek op het postkantoor”, pleitte meester de Groote op de zitting vorige maand. “Hij moest er aan het aircosysteem werken. De weken nadien had m’n cliënte meermaals het gevoel dat ze gevolgd werd. Een maand voor de feiten dook z’n gsm op onder een mast op amper 750 meter van haar woning en dat om 3 minuten voor middernacht. Dat is allemaal te toevallig.”

De burgerlijke partij stelde zich vragen bij de loop van het politieonderzoek. “Na de ontvoering duurde het nog een maand voor de beklaagde gearresteerd werd. In de maanden voordien werd hij overigens vier keer betrapt met wapens in z’n wagen. De wapens werden in beslag genomen, maar iedere keer wist hij er zich nieuwe aan te schaffen. Zelf mocht hij ook telkens beschikken.”

Nog twee slachtoffers

De ontvoering van Febe bleek niet de enige te zijn geweest, want eerder dat jaar probeerde Stijn T. al hetzelfde bij twee andere vrouwen. Op 19 februari ontsnapte een 18-jarig meisje ternauwernood aan de man, toen ze even voor 3 uur met de fiets naar huis reed. Een derde vrouw herinnerde zich dat haar hetzelfde overkomen was, toen ze over de feiten las in deze krant. Ook zij diende klacht in bij de politie.

Over het motief van Stijn T. bestaat nog steeds onduidelijkheid. Volgens zijn advocaat Bart Bleyaert was hij op zoek naar geld om z’n gokschulden af te betalen. “De feiten werden ook gepleegd onder een waan ingegeven door drugs”, aldus de advocaat .Hij vroeg de rechter om z’n cliënt een voorwaardelijke celstraf op te leggen, maar daar ging die niet op in. Hij stuurde Stijn T. voor 4 jaar naar de gevangenis.

“Ik wil nogmaals mijn excuses aanbieden aan mevrouw, voor al het leed dat ik haar heb aangedaan”, zei T. in zijn laatste woord. “Ik heb nog nooit iemand pijn willen doen.”