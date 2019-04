Nederlandse vrouwen riskeren tot twee jaar cel voor diefstallen bij Louis Vuitton Siebe De Voogt

04 april 2019

16u53 0 Knokke-Heist Vier Nederlandse vrouwen staan in de Brugse rechtbank terecht voor een diefstal met geweld in een filiaal van Louis Vuitton in Knokke-Heist. Volgens het openbaar ministerie specialiseerde de bende zich in het dure kledingmerk. Er hangen hen celstraffen tot twee jaar boven het hoofd.

De vier vrouwen – een moeder, haar dochter, een nicht en nog een vierde dame – maakten op 26 februari vorig jaar enkele goederen buit in de Louis Vuitton in Knokke-Heist. “Een getuige zag hen in discussie gaan met het veiligheidspersoneel en wegvluchten richting Zeedijk”, sprak de procureur. “Hij toonde veel burgerzin, want zette de achtervolging in. Drie van de vier vrouwen hielden halt bij een witte Toyota en lieten een roze sjaal van Louis Vuitton op de grond vallen. De man wilde die oprapen, maar kreeg van één van hen een duw.” De politie kon de drie vrouwen in de buurt oppakken. Ook de vierde verdachte werd kort nadien gearresteerd op de Zeedijk.

“Op de gsm van één van de vrouwen vonden we een foto van een straatnaambord in de buurt. In die straat trof de politie een groene vuilniszak aan met drie gestolen sjaals en een portefeuille.” Volgens het openbaar ministerie ging de bende op een georganiseerde manier tewerk. “In de wagen lagen nog gestolen goederen, dus ze waren zeker niet aan hun proefstuk toe. Het onderzoek heeft wel geen andere concrete diefstallen kunnen aantonen.” De moeder en dochter hangt twee jaar cel boven het hoofd. Hun twee kompanes riskeren 18 maanden gevangenisstraf. De vrouwen geven hun betrokkenheid bij de feiten toe en vragen een milde straf. Uitspraak op 9 mei.