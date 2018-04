Nacht van Exclusief voortaan in Brugge 17 april 2018

De Nacht van Exclusief, ooit het BV-feestje bij uitstek in het Casino van Knokke, verhuist dit jaar naar Brugge. In oktober vindt een nieuwe editie plaats in de feestzaal van La Brugeoise langs de Vaartstraat. De Brugse horeca-ondernemer Alain Vanden Abeele is de nieuwe organisator.





Hij runde jarenlang zijn feestzaal Rustenburg in de Slachthuisstraat en was later cateraar. Nu nam hij het magazine Exclusief over en dus ook de organisatie van de Nacht van Exclusief.





"Het wordt een event van één avond en niet langer in de vorm van een beurs", zegt hij. "Er zullen wel nog standen van partners en juweliers te vinden zijn, maar niet meer zoals dat in Knokke het geval was. We zullen ook veel aandacht schenken aan Thailand, maar ook aan de keuken van Tibet en Tuban. Ons evenement zal plaats bieden aan 500 gasten. Gedaan ook met bekende Vlamingen die gratis komen eten en drinken. Miss België Angeline Flor Pua wordt trouwens het gezicht van de nieuwe Nacht van Exclusief." De Nacht vindt plaats op 20 oktober. (BHT)