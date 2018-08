Na heisa over Marie Siska: schepen wil "meer begrip voor horecamensen" 29 augustus 2018

Wittesaele doet dat naar aanleiding van het verhaal in onze dinsdagkrant, waarbij een groep klanten klaagt over hun uitstapje naar Marie Siska in Knokke-Heist.





Volgens hen werden ze onbeschoft behandeld en uitgescholden. Zoals we eerder aanhaalden in het artikel, gaat het om een subjectieve mening. Evengoed zijn er mensen die wél vol lof praten over hun bezoek aan de zaak.





"Naar mijn gevoel hebben we te maken met de 'Amazonificatie' van de horecabezoekers", aldus toerismeschepen Wittesaele.





"Tevredenheid gaat altijd samen met de verwachtingen. Veel mensen nemen daarbij Amazon of Zalando (e-commercebedrijven, red.) als norm. Het personeel moet altijd beschikbaar zijn, snel bedienen, de beste plaatsen geven, er moet oneindige keuze zijn... Jammer genoeg vergeten mensen steeds meer dat zoiets in de meeste sectoren nu eenmaal niet haalbaar is. De horeca moet een nieuw evenwicht vinden om aan die norm te voldoen, maar het moet financieel en praktisch wel haalbaar blijven."





Ondertussen sprak de schepen ook al met de uitbater van Marie Siska over het specifieke geval.





"Daaruit concludeer ik dat het verhaal iets genuanceerder in elkaar zit dan die mensen vertellen", gaat Anthony Wittesaele verder.





"Iedereen tevreden stellen in de horeca is en blijft een moeilijk gegeven. Zelfs al is 95 procent van je klanten heel tevreden, er zal steeds die 5 procent blijven die dat niet is. Horecamensen werken elke dag keihard om anderen te bedienen, daar moeten we nu eenmaal heel veel respect voor hebben. Is het dan oké als een uitbater reageert? Neen, dat is het niet, maar het is wel menselijk. En zoals eerder aangehaald: ook hier heeft het verhaal twee kanten", stelt Anthony Wittesaele. (MMB)