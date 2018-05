Na De Bruyne nu ook Fellaini in luxueuze strandbar 07 mei 2018

02u33 0 Knokke-Heist Rode Duivel Marouane Fellaini was zaterdagmiddag een opgemerkte gast op het strand van Knokke-Heist.

De krullenbol van Manchester United stak zijn voetjes in het zand in strandbar 'Beach number 1' in het Zoute. Twee weken geleden was collega Kevin De Bruyne hem al voor. Zaakvoerder Glenn Van Hoeck stelde enkele weken zijn zaak in deze krant nog voor als 'de meest luxueuze strandbar van het land'. Zo kunnen gasten er een hemelbed op het strand huren of genieten van flessen champagne tot 15 liter. Dat lokt duidelijk ook interesse van de beste voetballers die ons land rijk is. Twee weken geleden stapte Kevin De Bruyne plots de strandbar binnen met zijn gezin en zijn makelaar. "We hebben hem toen zo goed mogelijk in de watten proberen leggen. Dat betekent ook dat we hem wat afschermden van pottenkijkers", zegt Van Hoeck. Dit weekend was het dus wéér prijs toen een andere vedette het strand opstapte. Onopgemerkt ging dat niet voorbij. De middenvelder genoot van een hapje en drankje en ging ook gewillig op de foto met de aanwezigen. Voor de strandbar is de komst van de Rode Duivels onbetaalbare reclame. "Dit bewijst dat we de place to be zijn". (MMB)