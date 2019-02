N376 tussen Brugge en Sluis krijgt betere fietspaden, rotonde en carpoolparking MMB

21 februari 2019

07u17 0 Knokke-Heist De N376 is een drukke gewestweg die Brugge verbindt met de Nederlandse grens bij Sluis. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) geeft nu de opdracht om een ontwerpstudie te maken om deze verbindingsweg vlot en veilig voor te maken voor élke weggebruiker.

“De opdracht bestaat uit twee delen”, zegt Weyts. “Enerzijds wil ik de fietsende pendelaar de comfortabele fietsinfrastructuur bieden die hij verdient, en anderzijds zorgen we met het bouwen van een rotonde en een carpoolparking voor vlot wegverkeer.” N-VA Knokke-Heist reageert alvast tevreden. “De N376 zal met 6 kilometer nieuwe fietsinfrastructuur nóg meer pendelaars aan het fietsen krijgen”, zegt fractieleidster Cathy Coudyser. “De rotonde in het noorden van de gewestweg zal het verkeer vlotter en veiliger doen verlopen en de carpoolparking kan een fijn alternatief betekenen om met meerderen in één auto de grens richting Nederland eens over te steken.”